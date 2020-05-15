‘Gelirler bizim için önem taşıyor’

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediyeye gönderilen payların yüzde 50 azaldığını belirtti. Arda, “Elimize ulaşan bu düşük gelirle ne salgınla mücadele edilebilir ne de belediye hizmetleri sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilir” dedi. Gaziemirlilere seslenen Başkan Arda, şu noktalara değindi: “Nisan ayında 3 milyon 669 bin lira olarak gerçekleşen belediye gelirimiz, maalesef mayıs ayında yüzde 50 azaltılarak 1 milyon 824 bin lira olarak gerçekleşmiştir. Gaziemir Belediyesi olarak yarı yarıya azaltılan bu paylarla ayakta kalmamız mümkün değildir.”