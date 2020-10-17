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    17.10.2020 - 07:00 |

    Gelirler yükseldi

    Ayvalık Belediyesi, ekim ayı olağan meclis toplantılarının ikincisi İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

    Gelirler yükseldi

    Ayvalık Belediyesi, ekim ayı olağan meclis toplantılarının ikincisi İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Başkan Mesut Ergin, 2020 yılının ilk dokuz ayında 80.664 milyon liralık gelire karşılık 78.984 milyon liralık giderlerinin bulunduğunu belirtti, “Bütçe gelirleri artıya doğru yükselmeye devam ediyor. Seçim öncesi ve sonrasında çözülmesi gereken en büyük sorunun mali disiplin olduğunu söylemiştik. Sözümüzün arkasında durduk” şeklinde konuştu.

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