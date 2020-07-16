Gelirleri bamyadan

Tarladan toplanan bamyalar boylarına göre ayrılıyor. Kilosu 75 kuruştan kesilen bamyada günlük ortalama 75 ile 100 lira arasında kazanç sağlanıyor. Yıllık ortalama 5 bin ton bamya sapları temizlendikten sonra kasalanarak, kilosu ve kalitesine göre ortalama 5 ile 6 lira arasında değişen fiyatlarla konserve fabrikalarına gönderiliyor. Mahallede baba mesleği komisyonculuğu sürdüren Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Ayşen Er, “Yeni çıkmaya başlaması nedeniyle günlük 8 veya 9 ton arasında bamya işliyoruz” dedi.