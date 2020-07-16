16.07.2020 - 00:03 |
Gelirleri bamyadan
Bamyanın merkezi olarak bilinen Aydın Efeler’deki Kardeşköy Mahallesi’nde, her evde aileler bamya kesimi yapıyor.
Tarladan toplanan bamyalar boylarına göre ayrılıyor. Kilosu 75 kuruştan kesilen bamyada günlük ortalama 75 ile 100 lira arasında kazanç sağlanıyor. Yıllık ortalama 5 bin ton bamya sapları temizlendikten sonra kasalanarak, kilosu ve kalitesine göre ortalama 5 ile 6 lira arasında değişen fiyatlarla konserve fabrikalarına gönderiliyor. Mahallede baba mesleği komisyonculuğu sürdüren Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Ayşen Er, “Yeni çıkmaya başlaması nedeniyle günlük 8 veya 9 ton arasında bamya işliyoruz” dedi.