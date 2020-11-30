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    HaberlerEge Haberleri ‘Gelişen Balıkesir, elektriksiz kalmayacak’
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    30.11.2020 - 00:03 |

    ‘Gelişen Balıkesir, elektriksiz kalmayacak’

    ‘Gelişen Balıkesir, elektriksiz kalmayacak’

    Limak Enerji Balıkesir Bölge Müdürlüğü’nün, müşterilerinin konforlu ve hızlı bir şekilde işlemlerini yapabilmesi için hizmete sunduğu yeni binanın açılışı yapıldı.

    Törene katılan Vali Hasan Şıldak, “Yeni işkolları ile Balıkesir’e yatırımlarınızın arkası kesilmesin” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, “Biz şirketinizin çalışmalarından çok memnunuz. Müşteri odaklı bir yaklaşımla hayata geçirilen hizmet binanızın da şehrimize değer katacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

    ‘Gurur duyuyoruz’

    Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Balıkesir’e hizmet etmekten gurur duyduklarını, kentin gelecek yıllarda Türkiye genelinde çok büyük bir büyüme göstereceğine inandıklarını vurguladı.

    Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac da, “Balıkesir’de şirketimizin abone sayısı artmaya  devam ederken, tüm hizmet noktalarımızda müşterilerimizin çok daha yakınında, tüm tedbirler alınmış bir şekilde hizmetlerimizi devam ettiriyor olacağız” dedi. - AA

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