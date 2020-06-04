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    HaberlerEge Haberleri Gelişim Koleji’ne 1. Lig daveti
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    04.06.2020 - 00:00 |

    Gelişim Koleji’ne 1. Lig daveti

    Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kadınlar Voleybol 2. Ligi’ni 20’de 20 yaparak bitiren, Play Off ve final serileri sonunda üçüncü sırayı alan Gelişim Koleji’ni 1. Lig’e davet etti.

    Gelişim Koleji’ne 1. Lig daveti

    Finallerde sadece ilk 2’nin 1. Lige çıkma hakkı kazandığını ancak koronavirüs salgınıyla liglerin bu sezonluk bitirilmesi sonrası TVF’nin seriyi 3 ve 4. bitiren kulüpleri de 1. Lig’e davet ettiğini belirten Başkan Serdar Öner, “2020-2021 sezonunda kentimizi gururla 1. Lig’de temsil edeceğiz” dedi. Başkan Öner, bu başarıda emeği geçen idari ve teknik kadro ile sporcuları kutladı.

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