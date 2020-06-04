Gelişim Koleji’ne 1. Lig daveti

Finallerde sadece ilk 2’nin 1. Lige çıkma hakkı kazandığını ancak koronavirüs salgınıyla liglerin bu sezonluk bitirilmesi sonrası TVF’nin seriyi 3 ve 4. bitiren kulüpleri de 1. Lig’e davet ettiğini belirten Başkan Serdar Öner, “2020-2021 sezonunda kentimizi gururla 1. Lig’de temsil edeceğiz” dedi. Başkan Öner, bu başarıda emeği geçen idari ve teknik kadro ile sporcuları kutladı.