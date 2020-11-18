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    HaberlerEge Haberleri Gemlik’ten 100 kolilik yardım malzemesi
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    18.11.2020 - 00:02 |

    Gemlik’ten 100 kolilik yardım malzemesi

    Gemlik’ten 100 kolilik yardım malzemesi

    Depremin yaraları sarmak için İzmir Kent Konseyi ile görüşen Gemlikli Kent Konseyi üyeleri, ihtiyaç duyulan malzemelerin listesini alıp 100 yardım kolisi hazırladı. Kadın ve çocuklara yönelik palto, kaban, atkı, çorap gibi kışlık giyim malzemeleri, battaniye, yorgan, havlu, sabun, tuvalet kağıdı, deterjanlar gibi kişisel temizlik ürünleri ile bisküvi, zeytin ve kilolarca kuru bakliyat toplandı. Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya, amaçlarının her zaman insanlara dokunan etkinlikler gerçekleştirmek ve gerektiğinde destek sağlamak olduğunu belirtti. -DHA

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