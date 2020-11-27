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    27.11.2020 - 07:00 |

    Genç bir annenin hayatını anlattılar

    Bodrum Belediyesi, Türkiye’de son yıllarda artış yaşanan kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla çarpıcı bir kısa film hazırladı.

    Genç bir annenin hayatını anlattılar

    Bodrum Belediyesi, Türkiye’de son yıllarda artış yaşanan kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla çarpıcı bir kısa film hazırladı.
    Oyuncu Açelya Elmas’ın başrolünü üstlendiği kamu spotu niteliğindeki kısa film, Bodrum’da yaşayan ve aile içi şiddete maruz kalan genç bir annenin, toplumsal yaşamdaki duruşunu ve toplumun şiddete bakış açısını irdeliyor.

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