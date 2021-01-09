Genç çiftçiye 1 milyar hibe

Türkiye’de tarım eğitiminin başlamasının 175’nci yılı dolayısıyla, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından Tarım Bayramı etkinliği düzenlendi. Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ar-Ge faaliyetleri ile akıllı tarım uygulamalarının yanında, teknolojik ve dijital tüm imkanlarla daima üniversitelerin yanında olduklarını vurguladı. Projeleri üretici-devlet-üniversite-özel sektör işbirliği ile yürütmeye özen gösterdiklerini dile getiren Pakdemirli, şöyle konuştu:

1.4 milyar lira hibe

“Çiftçi nüfusun gençleşmesi, gençlerin tarım ve orman sektörüne dikkatini çekmek için bakanlık olarak gençler adına pozitif ayrımcılık yaptıklarını dile getiren Pakdemirli, “Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı ile 47 bin 775 genç çiftçi projesine toplam 1 milyar 435 milyon lira hibe desteği sağladık. Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi ile de üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yüksekokul ve üniversite mezunu olan 98 proje sahibine toplam 9.7 milyon lira hibe ödemesi yaptık. IPARD I Programı kapsamında, hayvancılık sektöründe 948, kırsal alanlardaki yatırımlarda da 2 bin 617 gencimiz hibe desteği aldı. Sözleşme ve ödeme işlemleri devam eden IPARD II ise, hayvancılık sektöründen 345, kırsal alanlardaki yatırımlarda da 925 genç çiftçimiz hibe sağladı” dedi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, tarım ve hayvancılık bölümlerinin yer aldığı bir fakülte açmak istediklerini belirtti, bakanlıktan destek ile yardım istedi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum ise, tarımın Türkiye için için çok önemli bir sektör olduğunu dile getirdi.