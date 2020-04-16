16.04.2020 - 00:02 |
Genç girişimciye lavanta desteği
Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, ‘Üreticimizin Yanındayız’ teşvikleri kapsamında Kumköy Mahallesi’nde ailesiyle yaşamını sürdüren, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki kadın girişimci Hüray Önal’ın projesini desteklemek adına 500 lavanta fidesi teslim etti.
Önal, Isparta’da gördüğü lavanta bahçelerinden etkilenerek, kendi köyünde de lavanta üretimi yapıp yapılmayacağını araştırdıktan sonra geçen sene nisan ayında 200 lavantayı ailesinin bahçesine dikti. Lavantaların tutmasının ardından üretimini arttırmak isteyen Önal, Bodrum Belediyesi’nden destek istedi. Dikimden üretime kadar kendisine her türlü desteğin sağlanacağını belirten Önal, “Bir genç olarak, bir girişimci olarak, Atatürk’ün manevi torunu olarak ben üretmek istiyorum. Bizim üretmemiz gerekli, sürekli toprakla haşır neşir olmamız gerekiyor” dedi.
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