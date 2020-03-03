Genç mucitlere tam destek

Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen ‘First Lego League’ yarışmasına Çakatech isimli takımlarıyla katılan, Türkiye elemelerinde İzmir’i temsil etme hakkı kazanan Özel Çakabey Koleji 6’ncı sınıf öğrencileri, proje koordinatörü öğretmenleri Oğuzhan Köse ile Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı ziyaret etti.

Büyük kentlerde trafiğin en önemli sorun olduğunu ve buna yönelik projeler geliştirilmesi gerektiğini ifade eden başarılı öğrenciler, yarışma kapsamında hazırladıkları çalışmayı tanıttı. Projeye göre, yaya geçitlerine bir sinyalizasyon sistemi kurulacak. Sürücüler, yaya geçidine yaklaştıklarında yaya geçidini kullanan biri varsa önceden ışıkla uyarılacak. Yayaya öncelik tanımayan sürücülerin plakaları uygulama kapsamındaki kameralar tarafından tespit edilecek ve ilgili birimlere iletilecek.

Projelerini Bayraklı’da hayata geçirmek isteyen minik mucitleri kutlayan Başkan Sandal, “Sizin gibi gençlere destek olmak, bizim görevimiz. Bayraklı’da bulunan yaya geçitlerimizde projenizi uygulayabiliriz” şeklinde konuştu.