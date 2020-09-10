BİST1.1000.93EURO8.840.08USD7.480.02ALTIN469.270.95
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Genç müzisyene Soyer’den hediye
    ABONE OL
    10.09.2020 - 00:05 |

    Genç müzisyene Soyer’den hediye

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim desteği sayesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı kazanan 11 yaşındaki sokak müzisyeni Zeki Bıkcan, Başkan Tunç Soyer ile bir araya geldi.

    Genç müzisyene Soyer’den hediye

    Başkan Soyer, küçük müzisyene İzmir halkı adına trompet hediye etti. Ziyaretten Bıkcan, İzmir Marşı’nı çaldı. Başkan Soyer, “Seni büyük orkestralarda, konserlerde görmek istiyoruz” dedi. Bıkcan, ailesine destek olmak üzere sokakta trompet çalarken Büyükşehir Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Genel Sanat Direktörü ve Şefi Uğur Sayınbatur tarafından keşfedildi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Emekli maaşında 3 dönem farkı!

    Emekli maaşında 3 dönem farkı!

    İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

    İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

    Valilikler art arda duyurdu! Karantina kurallarını ihlal edenler, yurtlara yerleştirilecek

    Valilikler art arda duyurdu! Karantina kurallarını ihlal edenler, yurtlara yerleştirilecek

    Sıradaki Haber