10.09.2020 - 00:05 |
Genç müzisyene Soyer’den hediye
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim desteği sayesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı kazanan 11 yaşındaki sokak müzisyeni Zeki Bıkcan, Başkan Tunç Soyer ile bir araya geldi.
Başkan Soyer, küçük müzisyene İzmir halkı adına trompet hediye etti. Ziyaretten Bıkcan, İzmir Marşı’nı çaldı. Başkan Soyer, “Seni büyük orkestralarda, konserlerde görmek istiyoruz” dedi. Bıkcan, ailesine destek olmak üzere sokakta trompet çalarken Büyükşehir Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Genel Sanat Direktörü ve Şefi Uğur Sayınbatur tarafından keşfedildi.