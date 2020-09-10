Genç müzisyene Soyer’den hediye

Başkan Soyer, küçük müzisyene İzmir halkı adına trompet hediye etti. Ziyaretten Bıkcan, İzmir Marşı’nı çaldı. Başkan Soyer, “Seni büyük orkestralarda, konserlerde görmek istiyoruz” dedi. Bıkcan, ailesine destek olmak üzere sokakta trompet çalarken Büyükşehir Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Genel Sanat Direktörü ve Şefi Uğur Sayınbatur tarafından keşfedildi.