Genç sporcudan 13 gündür haber yok

Milas’ta annesi ve 2 erkek kardeşiyle yaşayan, babası Antalya’da çalışan kick boks sporcusu 14 yaşındaki Nesibe Betül Tüysüz’den 13 gündür haber alınamıyor. Polis ekipleri araştırma başlattı ancak sonuç alınamadı. Baba Caner Tüysüz, “Bana sen gelirsen, eve dönerim diye mesaj attı. Milas’a geldim. Bana ‘geldiğini ispatla’ dedi. Otogardan fotoğraf attım. Fotoğraf attıktan sonra beni sosyal medyadan engelledi. Telefonuna cevap vermiyor. Kızımı görenler emniyete bildirsin” diye konuştu. -DHA