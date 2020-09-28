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    HaberlerEge Haberleri ‘Genciz’ deyip geçmeyin!
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    28.09.2020 - 00:07 |

    ‘Genciz’ deyip geçmeyin!

    ‘Genciz’ deyip geçmeyin!

    Manisa’da, Kovid-19 hastalarını tedavi eden doktorlar, hastalıkla ilgili mücadelelerini ve tanık olduğu acı tabloları anlattı. “Sağlıklıyım ve gencim” diyen hiç kimsenin kendisine güvenmemesi gerektiğini vurgulayan Manisa Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Sevil Sapmaz Karabağ, “Genç hastalarımızın nefes alamadıklarını görmek bizim için fiziki yorgunluğun ötesine geçip çok ciddi travma yaratıyor” dedi. Merkezefendi Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Mürüvvet Sungur ise “Günlük 128 konsültasyon yaptığımız zamanları biliyorum. Çok sıkıldığımız zamanlar oldu ‘Bitmeyecek mi?’ dediğim zamanlar oldu ama bir şekilde de alıştık” dedi. Merkezefendi Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Yılmaz Ertörer de, “Nöbetin ardından sabah eve gidemedim. Ayaklarının bağı çözülmüştü” ifadelerini kullandı.

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