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    HaberlerEge Haberleri Gençler, can dostları çok seviyor!
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    10.11.2020 - 00:01 |

    Gençler, can dostları çok seviyor!

    Gençler, can dostları çok seviyor!

    Üniversiteler Arası Hayvanları Koruma Topluluğu (ÜNİHAK) koordinasyonuyla, Ege Üniversitesi Hayvan Hakları Topluluğu ve İzmir’de bulunan diğer üniversitelerin hayvan hakları topluluklarının başlattıkları “EN’PATİ Enkazdaki Patilere Destek Projesi” ile depremzede sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılanıyor. Ege Üniversitesi Kampüsü’nde, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak tarafından tahsis edilen depoda toplanan yardım malzemeleri, topluluk üyeleri tarafından afet bölgelerine dağıtılıyor. Proje kapsamında bugüne kadar toplam bin 500 kilo mama, 70 battaniye ve 20 kedi kumu afet bölgelerine gönderildi.

    Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “İzmir’de yaşanan üzücü depremin ardından vatandaşlarımızla birlikte can dostumuz sokak hayvanları da olumsuz yönde etkilendiler. İEN’PATİ projesi ile afet bölgelerine mama, battaniye, kedi kumu gibi malzemeler yollanıyor. Hayvanlar, bizim dilsiz dostlarımız. Canlarımıza yönelik kampüsümüzde pek çok çalışmaya imza attık. Çeşitli noktalara kedi-köpek evleri yerleştirdik. Hayvan Tedavi İstasyonu kurduk. Hayvan sever topluluk üyelerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

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