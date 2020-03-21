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    HaberlerEge Haberleri Gençler istedi başkan yaptı
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    21.03.2020 - 00:02 |

    Gençler istedi başkan yaptı

    Saruhanlı Belediyesi, ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Çınaroba Mahallesi’nde yıllardır atıl halde bulunan okul bahçesini sosyal tesise dönüştürdü.

    Gençler istedi başkan yaptı

     Mahallede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Zeki Bilgin, “Burada yaşayan gençlerimize vakit geçirebilecekleri bir tesis yapmanın sözünü vermiştik. Düğün salonunun atıl halde bulunan bahçesine kafeterya, çocuk oyun parkı ve tuvalet inşa ettik. Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve Milli Emlak Müdürümüze, bu alanı bize tahsis ettikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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