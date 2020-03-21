21.03.2020 - 00:02 |
Gençler istedi başkan yaptı
Saruhanlı Belediyesi, ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Çınaroba Mahallesi’nde yıllardır atıl halde bulunan okul bahçesini sosyal tesise dönüştürdü.
Mahallede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Zeki Bilgin, “Burada yaşayan gençlerimize vakit geçirebilecekleri bir tesis yapmanın sözünü vermiştik. Düğün salonunun atıl halde bulunan bahçesine kafeterya, çocuk oyun parkı ve tuvalet inşa ettik. Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve Milli Emlak Müdürümüze, bu alanı bize tahsis ettikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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