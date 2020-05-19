Gençler onayladı

Ege Üniversitesi (EÜ), Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (UniAr) tarafından 163 yükseköğretim kurumundan 18 bin öğrenciyle yapılan araştırmada uzaktan eğitim sürecini iyi yöneten vakıf ve devlet üniversiteleri sıralamasında devlet üniversiteleri içinde 8’inci sırada yer aldı.

Dijitalleşmenin her alanda olduğu gibi eğitimde de kendini gösterdiği bir çağda yaşadığımızı belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Kovid-19 salgını süreci bir yandan kurduğumuz dijital altyapımızı test etme fırsatı verirken diğer yandan da eksiklerimizi görerek olası her türlü olumsuz senaryoya göre tedbir alma ve hazırlık yapma tecrübesi kazandırdı” dedi. Rakamların da başarının göstergesi olduğunu dile getiren Budak, şöyle devam etti:

Sorunsuz süreç

“13 bin 45 asenkron dersi uzaktan öğretimle yürüttük. 4 bin 300 canlı ders oturumu gerçekleştirdik. 12 bin 389 ödev ve bu ödevlere öğrencilerimiz tarafından 152 bin 191 dosya, 11 bin 505 çevrimiçi metin gönderildi. 10 bin 649 öğrencinin katılımı ile toplam 892 sınavı başarıyla yaptık.”