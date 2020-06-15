15.06.2020 - 00:03 |
Gençler son üçe kaldı...
Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri Doğucan Aktaş ve Nilay Altınay, ‘Dönüşen Mekan’ adını verdikleri tasarımlarıyla, “Alternatif bir sosyal gerçeklik” temasıyla düzenlenen Yaktaş ile Geleceğine Zemin Yarat Proje Yarışması’nda son üçe kaldı.
Online olarak bir araya gelip çalışan Aktaş ile Altınay, “Mekana giriş yaptığımız akstan pencereye kadar sırasıyla eşik, seyir alanı, depolama ve yemek alanı, son olarak da spor alanı şeklinde alanlar oluşturduk. Yıpranan veya bozulan yüzeyin soyulup altındaki yeni yüzeyin kullanımı sağlanmasını amaçladık” diye konuştu.