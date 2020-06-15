Gençler son üçe kaldı...

Online olarak bir araya gelip çalışan Aktaş ile Altınay, “Mekana giriş yaptığımız akstan pencereye kadar sırasıyla eşik, seyir alanı, depolama ve yemek alanı, son olarak da spor alanı şeklinde alanlar oluşturduk. Yıpranan veya bozulan yüzeyin soyulup altındaki yeni yüzeyin kullanımı sağlanmasını amaçladık” diye konuştu.