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    HaberlerEge Haberleri Gençler son üçe kaldı...
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    15.06.2020 - 00:03 |

    Gençler son üçe kaldı...

    Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri Doğucan Aktaş ve Nilay Altınay, ‘Dönüşen Mekan’ adını verdikleri tasarımlarıyla, “Alternatif bir sosyal gerçeklik” temasıyla düzenlenen Yaktaş ile Geleceğine Zemin Yarat Proje Yarışması’nda son üçe kaldı.

    Gençler son üçe kaldı...

    Online olarak bir araya gelip çalışan Aktaş ile Altınay, “Mekana giriş yaptığımız akstan pencereye kadar sırasıyla eşik, seyir alanı, depolama ve yemek alanı, son olarak da spor alanı şeklinde alanlar oluşturduk. Yıpranan veya bozulan yüzeyin soyulup altındaki yeni yüzeyin kullanımı sağlanmasını amaçladık” diye konuştu.

    Depremin etkilediği Elmalı Köyünde bir çok ev zarar gördüBingöl'de saat 17.24'te merkez üstü Bingöl Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5,7 büyüklüğündeki depremde Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde bazı ev ve ahırlarda çökme meydana geldi.
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