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    HaberlerEge Haberleri Gençler Yunusemre’yle spora devam ediyor
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    13.01.2021 - 00:00 |

    Gençler Yunusemre’yle spora devam ediyor

    Yunusemreli sporcular, antrenörleri gözetiminde judo, taekwondo, voleybol, güreş, basketbol, wushu-kung-fu, badminton, futbol, atletizm ve tenis branşlarında çalışmalarını sürdürüyor.

    Gençler Yunusemre’yle spora devam ediyor

    Yunusemre Belediyespor Kulübü sporcuları tüm kurallara uyarak çalışmalarına judoda Yener Kahyalar Spor Salonu, Atatürk Spor Salonu, güreş branşında Atatürk Spor Kompleksi, taekwondoda Muradiye ve Güzelyurt Spor Tesisleri, teniste Barış Alanı Açık Tenis Sahası, basketbolda Çok Amaçlı Spor Salonu, voleybolda Atatürk Spor Salonu ve Atatürk Olimpik Spor Kompleksi, atletizmde Cemil Çöllü Parkı ve Olimpiyat Stadyumu’nda belli program çerçevesinde devam ediyor. Futbolda da Karaali ve Kasap Emin Kaçar Spor Tesisleri’nde planlama ile altyapı çalışmalarına devam ediliyor.

    Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan konuyla ilgili olarak, ”Tüm branşlarda spor çalışmalarına hafta içi planlaması ile 10 branşta devam ediyoruz. Tüm branşlardaki çalışmalarımız pandemi kurallarına uyularak devam ediyor ve branşlar Yunusemre Belediyespor Kulübü sosyal medya hesabından günlük olarak paylaşılıyor. Sporcularımızın çalışmalarından antrenörlerimiz vasıtasıyla ailelerden olumlu dönüşler alıyoruz. Yunusemre Belediyespor olarak hedefimiz, Yunusemreli çocuklarımızın spora devam etmesi ve pandemi sürecini de hareketsiz kalmadan atlatabilmektir“ dedi.

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