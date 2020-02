Gençlerden 3 gollü mesaj

TFF 3. Lig’de Play Off mücadelesi veren yeşil kırmızılılar, aldıkları galibiyetle hayata döndü. Kadro alternatiflerini çoğaltmak için yasağı kaldırmaya çalışan ancak girişimleri son aşamada 6 isim imza vermeye yanaşmayınca sonuçsuz kalan Kaf Kaf’ın gençleri, “Bize güvenin” mesajı verdi. Ligde ikinci yarının ilk 2 maçından 1 puan çıkarabilen, geçen haftayı da bay takım olarak geçirerek Play Off hattından çıkan Karşıyaka, Erbaaspor önündeki 3-0’lık net galibiyetle adını yeniden 5. sıraya yazdırdı. Düşme hattındaki rakibinin işini henüz ilk dakikada yıldız adayı Doğukan ve 3. dakikada sezonun parlayan ismi Namık Barış’la bitiren yeşil kırmızılılar, 86. dakikada Hakan Kuş’la 3 puanı sigortaladı. Takımın en skorer isimleri Doğukan ve Hakan bu gollerle 7’şer, Namık Barış ise 3 gole ulaştı. Karşıyaka, grupta Erbaa galibiyetiyle puanını 31’e çıkarttı. İlk 10 sıradaki rakiplerinden maç eksiği olmasına rağmen tekrar Play Off hattına tırmandı. Karşıyakalı futbolculardan maç sonrası örnek bir davranış da geldi. Yeşil kırmızılı futbolcuların maçın 55. dakikasında kendi kalecisiyle çarpışıp burnu, elmacık kemiği ve bazı dişleri kırılınca kanlar içinde hastaneye kaldırılan, alnındaki sinirler parçalanan rakip takımdan Recep Uğur Öztürk’ün tedavi masraflarını üstlenmek için girişim yaptığı öğrenildi.