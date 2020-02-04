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    04.02.2020 - 07:00 |

    Gençlerden 3 gollü mesaj

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta ara transfer döneminde 4 yıldır süren transfer yasağını kaldıramayan Karşıyaka’da altyapı patentli mevcut kadro, Erbaaspor önünde patlama yaptı ve camiaya tekrar güven aşıladı

    Gençlerden 3 gollü mesaj

    TFF 3. Lig’de Play Off mücadelesi veren yeşil kırmızılılar, aldıkları galibiyetle hayata döndü. Kadro alternatiflerini çoğaltmak için yasağı kaldırmaya çalışan ancak girişimleri son aşamada 6 isim imza vermeye yanaşmayınca sonuçsuz kalan Kaf Kaf’ın gençleri, “Bize güvenin” mesajı verdi. Ligde ikinci yarının ilk 2 maçından 1 puan çıkarabilen, geçen haftayı da bay takım olarak geçirerek Play Off hattından çıkan Karşıyaka, Erbaaspor önündeki 3-0’lık net galibiyetle adını yeniden 5. sıraya yazdırdı. Düşme hattındaki rakibinin işini henüz ilk dakikada yıldız adayı Doğukan ve 3. dakikada sezonun parlayan ismi Namık Barış’la bitiren yeşil kırmızılılar, 86. dakikada Hakan Kuş’la 3 puanı sigortaladı. Takımın en skorer isimleri Doğukan ve Hakan bu gollerle 7’şer, Namık Barış ise 3 gole ulaştı. Karşıyaka, grupta Erbaa galibiyetiyle puanını 31’e çıkarttı. İlk 10 sıradaki rakiplerinden maç eksiği olmasına rağmen tekrar Play Off hattına tırmandı. Karşıyakalı futbolculardan maç sonrası örnek bir davranış da geldi. Yeşil kırmızılı futbolcuların maçın 55. dakikasında kendi kalecisiyle çarpışıp burnu, elmacık kemiği ve bazı dişleri kırılınca kanlar içinde hastaneye kaldırılan, alnındaki sinirler parçalanan rakip takımdan Recep Uğur Öztürk’ün tedavi masraflarını üstlenmek için girişim yaptığı öğrenildi.

    Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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    Yayın balığını görenler dönüp tekrar baktıMANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir balıkçıda satılan dev yayın balığını gören, dönüp bir daha baktı. 100 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki yayın balığı, kilogramı 30 liradan satıldı.
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