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    02.06.2020 - 07:00 |

    Gençlerden fedakârlık

    Süper Lig’de salgın arasından sonraki ilk maçta 12 Haziran Cuma günü saat 21.45’te evinde Trabzonspor’la karşı karşıya gelecek olan Göztepe’ye genç oyuncularından müjdeli haberler geldi.

    Gençlerden fedakârlık

    Süper Lig’de salgın arasından sonraki ilk maçta 12 Haziran Cuma günü saat 21.45’te evinde Trabzonspor’la karşı karşıya gelecek olan Göztepe’ye genç oyuncularından müjdeli haberler geldi. Yönetim, yabancı futbolcularıyla indirim konusunda anlaşma sağlayamazken, kaleciler Göktuğ, Eren, Arda ile Atakan, Ege, Hüseyin, Batuhan ve Yalçın’ın Başkan Mehmet Sepil’in yüzde 20 indirim talebine olumlu cevap verdikleri öğrenildi. Genç futbolcuların tutumu karşısında bir hayli rahatlayan yönetimin, indirime yanaşmayan Beto, Titi, Napoleoni ve Castro’yla bu hafta içinde bir kez daha masaya oturacağı ifade edildi.

    İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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