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    HaberlerEge Haberleri ‘Gençlere güvenim tam’
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    16.09.2020 - 07:00 |

    ‘Gençlere güvenim tam’

    Transfer yasağını kaldıramayıp 11 as futbolcusunu da kaybeden Akhisarspor, sezonun ilk maçında Tuzlaspor’la 0-0 berabere kalırken öz güven kazandı.

    ‘Gençlere güvenim tam’

    Transfer yasağını kaldıramayıp 11 as futbolcusunu da kaybeden Akhisarspor, sezonun ilk maçında Tuzlaspor’la 0-0 berabere kalırken öz güven kazandı. Maça altyapıdan daha önce profesyonel olan gençler takviyeli geçen sezondan kalan isimlerle çıkan Akhisar, oynadığı futbolla umut verdi. Karşılaşmayı değerlendiren Başkan Fatih Karabulut, “Bu bizim için hazırlık maçı oldu çünkü sezon öncesi hazırlık maçı bile oynayamadık. Çok pozisyon bulup gole çeviremedik. Ancak pozitif futbol oynadık. Gençlerimize güven geldi” ifadelerinde bulundu.

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