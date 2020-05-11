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    HaberlerEge Haberleri ‘Gençlere güvenin’
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    11.05.2020 - 00:00 |

    ‘Gençlere güvenin’

    Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, kulüplerin kolaycılığa kaçıp transfer yapmak yerine genç futbolculara güvenmeleri gerektiğini vurguladı.

    ‘Gençlere güvenin’

    Yetiştirdikleri oyuncularla gurur duyduklarını ifade eden deneyimli teknik adam, “Çağlar ve Cengiz’den sonra çıtamızın çok yükseldiğini herkes gördü. Bu sezon Ravil Tagir’i 16, Burak İnce’yi 15 yaşında A Takım’a aldık. İki oyuncumuz Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Ülkemizde çoğu kulüp zorunlu olmadıkça gençleri oynatmıyor. Transfer yasağı yoksa gençlere şans verilmiyor. Benim için yaş önemli değil. Oyuncunun sahada istediğimi vermesi önemli” dedi.

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