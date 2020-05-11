‘Gençlere güvenin’

Yetiştirdikleri oyuncularla gurur duyduklarını ifade eden deneyimli teknik adam, “Çağlar ve Cengiz’den sonra çıtamızın çok yükseldiğini herkes gördü. Bu sezon Ravil Tagir’i 16, Burak İnce’yi 15 yaşında A Takım’a aldık. İki oyuncumuz Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Ülkemizde çoğu kulüp zorunlu olmadıkça gençleri oynatmıyor. Transfer yasağı yoksa gençlere şans verilmiyor. Benim için yaş önemli değil. Oyuncunun sahada istediğimi vermesi önemli” dedi.