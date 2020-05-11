11.05.2020 - 00:00 |
‘Gençlere güvenin’
Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, kulüplerin kolaycılığa kaçıp transfer yapmak yerine genç futbolculara güvenmeleri gerektiğini vurguladı.
Yetiştirdikleri oyuncularla gurur duyduklarını ifade eden deneyimli teknik adam, “Çağlar ve Cengiz’den sonra çıtamızın çok yükseldiğini herkes gördü. Bu sezon Ravil Tagir’i 16, Burak İnce’yi 15 yaşında A Takım’a aldık. İki oyuncumuz Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Ülkemizde çoğu kulüp zorunlu olmadıkça gençleri oynatmıyor. Transfer yasağı yoksa gençlere şans verilmiyor. Benim için yaş önemli değil. Oyuncunun sahada istediğimi vermesi önemli” dedi.
Bakan Koca'dan Anneler Günü paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca Anneler Günü paylaşımında, "Hanımefendilerin Anneler Gününü kutluyorum. Sizi hep böyle iyi görmek istiyoruz" dedi.