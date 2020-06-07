Gençlere tam not

Birbirinden güzel performanslar sergileyen gençler, jüriden tam not aldı. Tüm katılımcı gençlere 19 kitaplık tiyatro kütüphanesi hediye edildi. Açık kategoride Tuğçe Acar, lise kategorisinde Irmak Aktaş birinci oldu. Üniversite kategorisinde de Ferit Caner Uray, ilk sırayı aldı.