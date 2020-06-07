07.06.2020 - 00:01 |
Gençlere tam not
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş. ile Kültür Sanat Daire Başkanlığı’nın işbirliğiyle düzenlenen İzmir Genç Şarlo Yarışması sona erdi.
Birbirinden güzel performanslar sergileyen gençler, jüriden tam not aldı. Tüm katılımcı gençlere 19 kitaplık tiyatro kütüphanesi hediye edildi. Açık kategoride Tuğçe Acar, lise kategorisinde Irmak Aktaş birinci oldu. Üniversite kategorisinde de Ferit Caner Uray, ilk sırayı aldı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördükCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüyle başlayan protestoların ardından "terör örgütü" olarak tanımayı planladığını belirttiği Antifa ile ilgili "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek yüzünü gördük." ifadelerini kullandı.