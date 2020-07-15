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    HaberlerEge Haberleri Gençlere yüzde 100 burs imkânı
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    15.07.2020 - 07:00 |

    Gençlere yüzde 100 burs imkânı

    Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için yeni dönem kayıtlarında geri sayım başladı.

    Gençlere yüzde 100 burs imkânı

    Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için yeni dönem kayıtlarında geri sayım başladı. LGS sonuçlarına göre en az yüzde 5’lik dilime giren öğrenciler yüzde 100 burslu kayıt olabilecek. Okulda yemekten kıyafete, ulaşımdan kırtasiyeye, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının İAOSB tarafından karşılandığını belirten okulun kurucu temsilcisi, Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, “Okulumuzdaki anadolu teknik programıyla öğrenciler daha fazla sayıda kültür dersi alıyor, hem uygulamayı öğreniyor hem de üniversiteye hazırlanıyor. Yoğun akademik programa ilave olarak, 11. ve 12. sınıflara tamamen ücretsiz olarak hafta sonu etüt çalışmaları yaptırıyoruz. Öğrencilerimiz dilerse Türkiye’nin en iyi teknik üniversitelerine gidip başarılı birer mühendis olabilir, ya da çok iyi işletmelerde teknisyen olarak hayatlarına devam edebilir” dedi.

    Bakan Dönmez: "Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek"Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle bakanlık binasına 'Türkiyenin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıtıldığını belirterek, "Ne 15 Temmuz'u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Nerede olursak olalım; zaman, mekân fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek" dedi.
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