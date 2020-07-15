Gençlere yüzde 100 burs imkânı

Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için yeni dönem kayıtlarında geri sayım başladı. LGS sonuçlarına göre en az yüzde 5’lik dilime giren öğrenciler yüzde 100 burslu kayıt olabilecek. Okulda yemekten kıyafete, ulaşımdan kırtasiyeye, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının İAOSB tarafından karşılandığını belirten okulun kurucu temsilcisi, Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, “Okulumuzdaki anadolu teknik programıyla öğrenciler daha fazla sayıda kültür dersi alıyor, hem uygulamayı öğreniyor hem de üniversiteye hazırlanıyor. Yoğun akademik programa ilave olarak, 11. ve 12. sınıflara tamamen ücretsiz olarak hafta sonu etüt çalışmaları yaptırıyoruz. Öğrencilerimiz dilerse Türkiye’nin en iyi teknik üniversitelerine gidip başarılı birer mühendis olabilir, ya da çok iyi işletmelerde teknisyen olarak hayatlarına devam edebilir” dedi.