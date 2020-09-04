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    HaberlerEge Haberleri Gençlere zam kapıda
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    04.09.2020 - 00:00 |

    Gençlere zam kapıda

    TFF 3. Lig’de son olarak Anıl’ın da imza atmasıyla iç transferde sözleşmesi biten 9 futbolcuyla da yeniden anlaşıp fire vermeyen transfer yasaklısı Karşıyaka, önümüzdeki günlerde gençlerle masaya oturacak.

    Gençlere zam kapıda

    Yeşil kırmızılılar, kadrodaki sözleşmesi süren gençlerin ücretlerinde sezon öncesi iyileştirme yapmayı planlıyor. Kaf Kaf, Namık Barış, Erdoğan, Mehmet, Efe Öcal ve attığı 14 golle geçen sezonun yıldızı olup adı Beşiktaş’la anılmasına rağmen siyah beyazlıların transferden vazgeçmesiyle yuvada kalan Doğukan gibi isimlere zam yapacak.

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