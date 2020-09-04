Gençlere zam kapıda

Yeşil kırmızılılar, kadrodaki sözleşmesi süren gençlerin ücretlerinde sezon öncesi iyileştirme yapmayı planlıyor. Kaf Kaf, Namık Barış, Erdoğan, Mehmet, Efe Öcal ve attığı 14 golle geçen sezonun yıldızı olup adı Beşiktaş’la anılmasına rağmen siyah beyazlıların transferden vazgeçmesiyle yuvada kalan Doğukan gibi isimlere zam yapacak.