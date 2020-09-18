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    18.09.2020 - 00:04 |

    Gençlerimiz için Ar-Ge merkezi

    Gençlerimiz için Ar-Ge merkezi

    Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı, Başkan Osman Zolan öncülüğünde toplandı. Toplantıda valilik ile büyükşehir arasında, öğrencilerin mesleki ve teknik eğitimi konusunda işbirliği yapılması görüşüldü. Gençlerin yenilenebilir enerji alanındaki eğitim düzeylerinin arttırılmasının hedeflendiği proje hakkında konuşan Başkan Zolan, “Öğrencilerimizi, gençlerimizi daha donanımlı hale getireceğiz” dedi.

    Türkiye’de 120 dolayında belediyenin üyesi olduğu Enerji Kentleri Birliği Başkanlığı görevini de sürdüren Başkan Zolan, “Yenilenebilir enerji alanında onların ufuklarını açmak istiyoruz. Çocuklarımıza hem ekipman hem de eğitim desteğimiz olacak. Kuracağımız Ar-Ge merkezimizde öğrencilerimizin yenilenebilir enerji alanında daha donanımlı ve bilgili hale gelmesi için çalışmalar yapılacak. Ayrıca öğrencilerimiz Büyükşehir Belediyemizin çöpten, çamurdan ve güneşten elektrik ürettiği tesislerde düzenlenecek çalışmalara katılacak” diye konuştu.

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