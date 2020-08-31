'Gençlerimizin önünü açacağız'

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, TFF’nin rezerv lig oluşturulması kararını değerlendirdi, “Genç oyuncuları kullanmayı, Türk futboluna hediye etmeyi planlıyoruz. Projenin arkasındayız” dedi.

Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar’da sürdüren İzmir temsilcisi Göztepe’de Teknik Direktör İlhan Palut, kamp sürecindeki takımının performansını ve TFF’nin aldı rezerv lig oluşturma kararını değerlendirdi. Kampın verimli geçtiğini belirten Palut, “Özveriyle çalışan genç futbolcuların performansından memnunum. Kendilerini geliştirmeye çok açıklar” dedi. “Gençlerin Süper Lig’de maça çıkacak seviyeye gelmesini istiyoruz” diye konuşan Palut, “Genç oyuncuları Türk futboluna hediye etmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Futbolumuza katkı sağlar’

TFF’nin aldığı rezerv lig uygulamasının gerekliliğine dikkat çeken genç teknik adam, “Pandemi süreci belki kulüpleri bu noktada bir zorunluluğa itti. Biz elimizdeki genç oyuncuları mutlaka önce geliştirmek istiyoruz. Onların Süper Lig’de bir maça çıkacak seviyeye gelmesini istiyoruz. Ondan sonra da bu süreçte hele ki, buna 40 maçlık bir süreç eklediğimiz zaman onlara da cesaretle, bu yıl görev vermeyi düşünüyorum. Bu da tabii ki Türk futboluna katkı sağlayacak. Her zaman bahsettiğimiz gibi altyapılarda genç oyuncularımız var ama bunları Süper Lig vitrinine çıkarmakta zorluk çekiyoruz. Rezerv ligde ön plana çıkan, bizim istediklerimizi yapabileceğine inandığımız görüntüyü veren oyuncuların A Takım’a geçişleri de çok kolay olacak” dedi.