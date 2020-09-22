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    22.09.2020 - 07:00 |

    Gençlerin mutluluğu için el ele verdiler...

    Bornova Belediyesi, evlilik yolunda ilk adımlarını atan gençlere ‘Her şeyiniz bizden’ projesiyle destek oluyor

    Gençlerin mutluluğu için el ele verdiler...

    Bornova Belediyesi, evlilik yolunda ilk adımlarını atan gençlere ‘Her şeyiniz bizden’ projesiyle destek oluyor. Belediye tarafından hazırlanan MTK Sitesi Yönetimi, Kuaförler ve Güzellik Salonları Komitesi ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman Öğmen arasında yapılan işbirliğiyle çiftler, mutluluğa ‘evet’ diyor.
    Nişanlıktan gelinliğe damatlığa, kuaförden gelin arabasına kadar birçok ihtiyacı belediye karşılıyor. Evlenecek çiftlerin nikahlarını Belediye Başkanı Mustafa İduğ kıyarken, gelin arabası olarak makam aracı tahsis ediliyor.
    Projenin Türkiye’ye örnek olmasını arzu ettiklerini ifade eden Başkan İduğ, “Nişanlık, gelinlik ve damatlık MTK Site Başkanı Abdullah Salkım’dan gelecek. Çiftlerimiz bunları kullanıldıktan sonra bize geri getirecek. Biz de onları başka nikahlarda tekrar değerlendireceğiz. Kuaför ihtiyacını Osman Çapa, çiçekleri de Ali Osman Öğmen ücretsiz olarak hazırlayacak. Nikâh işlemleri ve salon kullanımından da ücret talep edilmeyecek” dedi.

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