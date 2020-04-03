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    HaberlerEge Haberleri Gençlerle korona selamlaşması yaptı
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    03.04.2020 - 07:00 |

    Gençlerle korona selamlaşması yaptı

    Torbalı Belediyesi koronavirüsün ülke genelinde yayılmasıyla tedbirleri elden bırakmıyor.

    Gençlerle korona selamlaşması yaptı

    Torbalı Belediyesi koronavirüsün ülke genelinde yayılmasıyla tedbirleri elden bırakmıyor. İlk olarak ilçe genelinde yapılacak etkinlikleri, kültür merkezindeki kurslar ve faaliyetleri iptal ettiren belediye, dezenfekte ve sterilizasyon işlemlerine ağırlık verdi. Belediye Başkanı İsmail Uygur da çalışmaları yerinde inceledi, kendisiyle salamlaşmak isteyen gençlerle korona selamlaşması yaptı. Tokalaşmaktan kaçınan Uygur, dirsek tokuşturarak gençlerle sohbet etti.

    İletişim Başkanı Altun’dan ‘ Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ video paylaşımıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ dayanışma kampanyasını anlatan bir video paylaştı.
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    Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinden corona dansıOyuncu Pelin Akil ve eşi Anıl Altan corona virüs salgını nedeniyle ikizleriyle birlikte kendilerini karantinaya aldılar. Evde eğlenceli vakit geçiren çift, corona dansı yaptığı anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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