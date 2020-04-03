Torbalı Belediyesi koronavirüsün ülke genelinde yayılmasıyla tedbirleri elden bırakmıyor. İlk olarak ilçe genelinde yapılacak etkinlikleri, kültür merkezindeki kurslar ve faaliyetleri iptal ettiren belediye, dezenfekte ve sterilizasyon işlemlerine ağırlık verdi. Belediye Başkanı İsmail Uygur da çalışmaları yerinde inceledi, kendisiyle salamlaşmak isteyen gençlerle korona selamlaşması yaptı. Tokalaşmaktan kaçınan Uygur, dirsek tokuşturarak gençlerle sohbet etti.