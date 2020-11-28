'Gençleşiyoruz'

Süper Lig’de Ankaragücü’nü 3-1, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında ise Kırklarelispor’u 2-0 yenerek çıkışa geçen Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil, Kovid-19 nedeniyle maçlara çıkılamaması halinde takıma hükmen mağlubiyet verilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Sepil, “Bunun uygulanmasında acaba zorluklar veya haksızlıklar olur mu, bunu iyi düşünmek gerekiyor. Bana mantıklı bir öneri olarak geliyor” yorumunu yaptı.

Sepil, Kovid-19 testinin iki gün önce negatife döndüğünü, hastalığı çok az semptomla geçirdiğini söyledi. Sepil, “Artık aşı da geliyor. Tam tarihi belli olmasa da bu kış içinde herkes aşıyla yakalanmama şansını artıracak. O sürece kadar herkesin daha dikkatli olmasını, mesafe ve tüm kurallara uymasını tavsiye ediyorum” dedi.

Mehmet Sepil, bütün takımlar için yılın zor geçtiğini belirterek, kendilerinin bu sezon yaptığı değişikliklerle takımın yaş ortalamasını düşürdüklerini söyledi. Süper Lig’de en son kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ilk yarısında iyi bir oyun oynamadıklarını anlatan Sepil, “İkinci yarı bence uzun süredir gördüğüm en iyi Göztepe oyunlarından birini seyrettik. Henüz daha oyun olarak istediğimizi tam tutturduk diyemeyiz” dedi.

Puan kaybettikleri 4 maçta aleyhlerine verilen penaltılara vurgu yapan Sepil, “Bu seneki ilk hedefimiz sezonu sağlıklı geçirmek. Hoca, oyuncularla ilk toplantıda kendilerini yukarıda görmek istediğini söyledi. Ben bunun zaman içinde olabileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

‘Çok daha iyi olacağız’

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, pazartesi günü deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçı öncesi konuştu. Genç teknik adam, “İyi skorları devam ettirmek istiyoruz. Bir galibiyet almak bizim için yeterli olmayacak” diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası’nda da ilerlemek istediklerini söyleyen Palut, “Genç oyuncularımız Kırklarelispor maçında pandemi dolayısıyla yoktu. Maçın ikinci yarısında oyun çözülmeyince daha çok ligde süre verdiğimiz oyuncuları da sahada değerlendirdik. Kupada ilerlemek istiyoruz” dedi.

Palut, bu haftaki rakipleri Demir Grup Sivasspor’u UEFA Avrupa Ligi’nde aldığı galibiyetten dolayı tebrik ederek, “Sahada büyük bir mücadelenin olacağını, güzel bir futbol olacağını düşünüyorum” dedi. Palut, oynadıkları 8 maçta yüzde 68 oranında yerli oyuncuya şans verdiklerini belirtti, “Türk futboluna katkı vermek gibi bir misyonumuz da var. Bence bu değerli bir istatistik. Ligin açık ara en fazla yerli oyuncu oynatan takımıyız. Yaş ortalamasında da 21 yaş altı oyuncu oynatmada ligde 3. sıradayız” ifadelerini kullandı.