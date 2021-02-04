Gençliğe yakışacak!

Karabağlar Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısında, Karabağlar Gençlik Merkezi’ne vurgu yaptı. “Yakında temelini atacağız. Burası, örnek bir merkez olacak, ilçemizin önemli bir eksiğini gidereceğiz” dedi. Büyükşehir’le birlikte, İzmir’e değer katacak bir tesisi yaşama geçireceklerini kaydeden Selvitopu, şu vurguları yaptı:

“Tamamlandığında da adının ‘Atatürk Gençlik Merkezi’ olması için meclisimize teklif sunacağız. Amatör spor kulüpleriyle defalarca görüştüm. Onların da en büyük beklentisi, bu projenin bir an önce yapılması. Böylesine büyük bir yatırım Karabağlar’da yok. Gençlerin zamanlarını sporla geçirmesi, kötü alışkanlıklardan uzak kalması için ne gerekiyorsa yapacağız.”