Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Koçarlı’ya büyük yatırım

AK Parti Aydın Milletvekili MKYK üyesi Metin Yavuz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ı ziyaret ederek ilçede yapılacak spor yatırımları ile ilgili incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Kaplan’ın talep ettiği yatırımlar üzerine gerekli görüşmeleri gerçekleştiren Yavuz, Koçarlı’ya müjdeleri sıraladı. İlçede mevcut futbol sahası içerisinde eski sentetik sahanın yenilenmesi, 4 parkurlu yürüyüş yolu, aydınlatma çalışması, 500 kişilik trübün, yeni soyunma ve duş kabinleri ve tel örgü çekilmesi çalışmaları ile ilçeye toplamda 2.5 milyonluk ödenek çıktı. Rahmetli Adnan Menderes’in ilçesi Koçarlı’ya yapılacak olan yatırımlara dikkat çeken Ak Parti Milletvekili Metin Yavuz, “Daha önce herhangi bir hizmet almayan Koçarlı’ya ciddi bir yatırım planlaması var. İlk etapta 2.5 milyonluk ciddi bir yatırım yapılacak. Ayrıca ilerleyen zamanlarda 1.6 milyonluk bir ek yatırım planı var” dedi.