Genel başkana hizmet raporu

Genel Sekreter Selin Sayek Böke, genel başkan yardımcıları ve genel başkan başdanışmanlarını da ziyaret eden Başkan Kayalar, ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la bir araya geldi. İki günlük başkent ziyaretini değerlendiren Başkan Kayalar, “Genel Başkanımıza ilçemizde yaptığımız hizmetleri anlattık. Başkan Yavaş’la, yerel yönetim konusunda gerçekleştirdiği başarılı ve özverili çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk” dedi.