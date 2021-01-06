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    HaberlerEge Haberleri Genel başkana hizmet raporu
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    06.01.2021 - 00:04 |

    Genel başkana hizmet raporu

    Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti, 500 günlük faaliyet raporunu sundu.

    Genel başkana hizmet raporu

    Genel Sekreter Selin Sayek Böke, genel başkan yardımcıları ve genel başkan başdanışmanlarını da ziyaret eden Başkan Kayalar, ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la bir araya geldi. İki günlük başkent ziyaretini değerlendiren Başkan Kayalar, “Genel Başkanımıza ilçemizde yaptığımız hizmetleri anlattık. Başkan Yavaş’la, yerel yönetim konusunda gerçekleştirdiği başarılı ve özverili çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk” dedi.

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