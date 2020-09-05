Genel Sekreter Böke Yücel’i ziyaret etti

CHP’de, 37. Olağan Kurultay’ın ardından Genel Sekreterlik görevine getirilen İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, bazı programlar çerçevesinde İzmir’e geldi. Böke. bu görevle ilk kez geldiği kentte CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’i de ziyaret etti. egepostasi.com’un haberine göre Böke ile Yücel, İzmir ve ülke gündemine ilişkin konuları ele aldı. Yücel, sosyal medyadan “İzmir milletvekilimiz ve genel sekreterimiz Sn. Selin Sayek Böke’yle verimli bir görüşme gerçekleştirdik” dedi.