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    09.05.2020 - 00:04 |

    ‘Genelge sevindirdi’

    İZMİR Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, sokağa çıkma yasağına denk gelen Anneler Günü nedeniyle çiçek satışlarının devam edeceğini söyledi, koronavirüs endişesi yaşayanlara seslendi.

    ‘Genelge sevindirdi’

    Kazım Kış, “Kimse korkmasın, çiçeklerde virüs yok. Çiçekler ilaçlanıyor. Herkesin gönlü rahat olsun” dedi.
    Çiçekçiler için en özel günlerden biri olan Anneler Günü öncesi İzmir’de yapılan mezatta bin 500 kova çiçek satışa çıktı. Çiçekçiler, cuma günü gece yarısında başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yayımlanan genelge ile çiçek satan dükkanların pazar günü de evlere sipariş götürebileceği açıklandı. Çiçeklerini yenilemek için son şanslarını kullanan çiçek satıcıları, mezatta alışveriş yaptı. Genelgenin kendilerini sevindirdiğini belirten Başkan Kış, kısıtlama nedeniyle annelerine Cuma gününden çiçek alacak olan vatandaşlara da önerilerde bulundu. Kış, “Çiçekler taze kesiliyor bu yüzen vazo ömrü uzun oluyor. Çiçekleri vazoda suya koymak lazım. Havalar da çok sıcak değil, serin bir yerde saklanırsa bir hafta dayanır. Kazablanka, Lilyum gibi çiçeklerin vazo ömrü 15 gün. Kır çiçeklerinin vazo ömrü 10 gün. Biz gülleri bir hafta soğuk dolaplarda tutuyoruz. Evde de güllere hiçbir şey olmaz. Suda ve serin bir yerde saklanabilir” dedi. l İZMİR DHA

    Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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