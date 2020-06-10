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    HaberlerEge Haberleri Geniş balkonlu son daireler
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    10.06.2020 - 07:00 |

    Geniş balkonlu son daireler

    İzmir’in 12 ilçesinde 150 bin kişinin yaşadığı alanlar inşa eden Ege-Koop’un İzmir Körfezi Evleri projesindeki son daireler geçen yılın fiyatlarıyla satışa sunuluyor.

    Geniş balkonlu son daireler

    İzmir’in 12 ilçesinde 150 bin kişinin yaşadığı alanlar inşa eden Ege-Koop’un İzmir Körfezi Evleri projesindeki son daireler geçen yılın fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Koronavirüs salgınıyla artık evlerde fonksiyonelliğin arandığını belirten Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, “Özellikle geniş balkonlu evlere talep arttı. Karşıyaka ve Çiğli’nin ortasında yer alan 13. Onur Projemiz’de de tüm evler geniş balkonlu, zemin katlar bile deniz görüyor” dedi.
    “Bu zor günlerde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz” diyen Aslan, “Birkaç ay içinde yaşamın başlayacağı, üç blok ve 129 daireden oluşan sitedeki son konutları 2019 yılı rakamlarıyla satışa sunuyoruz. Üstelik kredi faizlerinin 0,64 orana inmesi, 12 ay ertelemeli, 180 ay ödeme imkanı ile konut sahibi olma fırsatı da var” ifadelerini kullandı.

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