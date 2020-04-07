‘Gerçeği yansıtmıyor’

İzmir Valiliği, önceki akşam yaptığı açıklamada, sosyal medyada Kovid-19’un İzmir’deki ilçelere göre dağılımıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve konuya ilişkin yasal işlem başlatıldığını bildirdi. Valilik’ten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada virüsün ilçelerdeki yayılımıyla ilgili paylaşılanların doğru olmadığı vurgulandı. Açıklamada, “Bu ve benzeri yalan haberlerle ilgili yasal işlemler yapılmakla beraber, bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesi ve yetkili merciler dışında yapılan açıklamaların dikkate alınmaması önemle duyurulur” ifadeleri kullanıldı.