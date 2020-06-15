'Gereken dersi çıkaracağız'

Son maçından 87 gün sonra lider Trabzonspor’a evinde 3-1 yenilen Göztepe iyi bir başlangıç yaptığı, ligin ikinci yarısında düşüşe geçti. Teknik Direktör Palut, “Futbolumuz tatmin etmedi. Gereken müdahaleleri yapacağız” dedi.

Koronavirüs salgını sebebiyle 87 gün sonra evinde lider Trabzonspor’a 3-1 yenilen Göztepe, lige moralsiz döndü. Sezonun ikinci devresinde çıktığı ilk 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak Avrupa umudunu yeşerten İzmir temsilcisi, son 6 karşılaşmasında ise yalnızca 1 kez kazanabildi. Bu periyotta 17 Mart’ta Çaykur Rizespor’u 2-0 yenebilen Göztepe, Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Trabzonspor’a mağlup olup, Gaziantep Futbol Kulübü ile berabere kaldı.

Galibiyete hasret

Düşme korkusu yaşamayan ancak Avrupa yolunda da yara alan sarı kırmızılılar oynadığı futbolla vasatı geçemedi.

Ligin ikinci yarısında yeni evi Gürsel Aksel Stadı’na kavuşan Göztepe, burada 2 maçını da seyircisiz oynamak zorunda kaldı. Stadın açılışını 26 Ocak 2020’de Beşiktaş’la yapan ve rakibini 2-1’lik skorla geçen Göztepe, taraftarı önünde 3 maça çıkabildi. Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe, Başakşehir’e 3-0 kaybetti.

Memnun kalmadı

Pandemi yüzünden Çaykur Rizespor’la erteleme maçını da boş tribünlere oynayan Göztepe’de taraftarlar 1 galibiyet görebildi. Kalan 7 maçta en iyi mücadeleyi sergilemek zorunda olduklarını ifade eden Teknik Direktör İlhan Palut, “Özellikle Trabzonspor karşısında oynadığımız futbol kimseyi tatmin etmedi, dersler çıkaracağız” dedi. Göz Göz gelecek hafta BTC Türk Yeni Malatyaspor’a konuk olacak.