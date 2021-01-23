Gereken desteği vermeye hazırız

Bir dizi ziyaret için Bodrum’a gelen CHP Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP Bodrum İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından Bodrum Belediyesi’ne gitti. Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret eden Akın’a; Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ile CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan da eşlik etti.

CHP’li belediyelerin çalışmalarının tüm Türkiye’ye örnek olduğunu belirten Akın, “Bodrum’da da Milas’ta da gerçekleşen çok güzel çalışmalar var. Hele bu pandemi sürecinde insan üstü bir mücadele verdiniz. Halka dokunan yerler belediyeler olduğu için hem partimize hem de memleketimize katkınız çok büyük. İnsanlar memnun ve mutlu. Sizlere bu yüzden teşekkür ediyoruz. Biz de bölge için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.

Altyapı ve imar sorunu

Bodrum ve Milas gibi; tarihi, kültürü ve turizmiyle en zengin toprakların çok daha müreffeh olması gerektiğini ifade eden Aras, “Sizlerin de desteğiyle geri dönüşüm, katı atık depolama, yağmur suyu değerlendirme ve GES gibi önemli projelerimizi hayata geçirebileceğimize inanıyorum. Bize çok iyi rehberlik edeceğinizi düşünüyorum” diye konuştu.

İlçenin resmi nüfusunun 176 bin 500 kişi olduğunu, bu rakamın pandemi nedeniyle ilçeye yerleşenlerle 400-450 bin seviyesinde bulunduğunu dile getiren Aras, “Kadim sorunlarımız var. Bunlardan en büyüğü altyapı. Bodrum’da uzun yıllardır altyapıyla ilgili hiçbir yatırım yapılmamış. Şimdi Büyükşehir Belediyemiz ile uzlaşmacı bir birliktelikle yürüttüğümüz çalışmalar hemen başladı. İmar planlarında da Bodrum’un yalnızca yüzde 13’ü imara açık. Bunun yüzde 7’si yapılaşmış durumda. Eğer yüzde 13’ü yapılaşırsa biz Bodrum’da yaşayamayız” dedi.

İşbirliği mesajı

Belediyelerin çağın değişen anlayış ve ihtiyaçlarına göre farkındalık yaratacak yeni projelerle insanların karşısına çıkması gerektiğini söyleyen Milas Belediye Başkanı Tokat ise, “Milas- Bodrum kardeşliğinin yarattığı sinerjide sizlerin desteğine de ihtiyaç var. Çözüm bekleyen sorunlarımızı ortak platformlarda çözebiliriz. Başkanımızla bir dönüşüm tesisi için ortak bir çalışmayı hayata geçirebiliriz. Bize önderlik etmenizi rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.