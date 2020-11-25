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    HaberlerEge Haberleri ‘Gereken her ne varsa yapmayı sürdüreceğiz’
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    25.11.2020 - 00:05 |

    ‘Gereken her ne varsa yapmayı sürdüreceğiz’

    AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Bayraklı’daki konteyner kenti ziyaret etti.

    ‘Gereken her ne varsa yapmayı sürdüreceğiz’

    Evlerinin yapımı tamamlanana kadar konteyner kentte konaklayacak olan depremzedelerin taleplerini dinleyen Çankırı, “Devletimiz depremin ilk anından itibaren tüm imkanlarını seferber etti. Son olarak 46 bin metrekarelik alanda 21 metrekarelik 500 konteyner kuruldu. Şu anda, 21 aile, toplamda 62 vatandaşımıza konteynerlerimizin kapılarını açmış bulunuyoruz. Bir hol, bir oda ve bir duş bölümünün yer aldığı konteynerlerde 5 kişilik aileler barınabilecek. Bu alanda Aile Sağlık Merkezi, çamaşırhane, çocuk oyun alanlarımız ve daha birçok imkan daha bulunuyor” diye konuştu. Kritik süreçte vatandaş için gereken her şeyin yapıldığını ve yapılacağını bir kez daha ifade eden Çankırı, “A’dan Z’ye emeği geçen herkese, teşekkür ediyorum” dedi.

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