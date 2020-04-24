24.04.2020 - 00:04 |
Gereken kuvveti Nutuk’ta bulacaklar
Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, 23 Nisan’la ilgili çektikleri videoları paylaşan çocuklara Nutuk ve Atatürk portresi puzzle hediye etti.
100’üncü yılı buruk kutladıklarını belirten Erdoğan, “Onlar atalarını tanıdıkça, bu cennet vatanı çağdaş uygarlıklar seviyesinin üzerine çıkarmak için kendilerine gereken kuvveti bulacaklar” dedi.
Adalar'a giriş-çıkışlar 31 Mayıs 24.00'e kadar durdurulduAdalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.