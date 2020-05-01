Hafta başında kriz belediyeciliğiyle ilgili yönergeyi uygulamaya koyan Bayraklı Belediyesi’nde, 19 kişiden oluşan Kriz Yönetim İcra Kurulu, ilk toplantısını yaptı. Salgınla mücadelenin birkaç ay daha süreceğini belirten Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Meseleyi doğru tespit ederek, vatandaşın talebine hemen yanıt vermeliyiz. Acil durumda yardımların ulaştırılması için gerekirse makam aracımı da veririm. Önemli olan vatandaşın ihtiyacına yanıt verebilmek” dedi.

‘Size talimatımdır’

Kaymakamlık ve İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün taleplerinin eksiksiz şekilde tamamlanmasını isteyen Sandal, “Bizden talepte bulunulursa elimizden geleni yapmaya hazırız. Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Size talimatımdır... Bu zorlu süreçte hiçbir kamu kurumuyla çatışmadan görev yapılacak. Kaymakamlıktan, İlçe Sağlık Müdürlüğünden ne talep gelirse, kabul edilerek gereği yapılacak. Ayrıca bu süreçte nakdi yardım kabul etmiyoruz. Herhangi bir yardımda bulunmak isteyen hayırseverimiz, vereceği para değerinde erzak paketi alabilir ve paketlerin üzerine kendi ismini de yapıştırabilir, Kaymakamlığımızın ismi yazılı paketler de olabilir… Hepsini dağıtabiliriz. Burada önemli olan yaptığımız işin sürdürülebilir olması. İhtiyaç sahiplerine ulaşılması. Acil durumda gerek duyulursa ben makam aracımı da veririm. Yeter ki ihtiyaç sahibine ulaşılsın” dedi.