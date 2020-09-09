Yıllardır kanayan yara haline dönen Karşıyaka stat inşaatı için 2015 yılında yıkılan Karşıyaka İlçe Stadı’nın arazisinde inşaata başlama konusunda yetki isteyen Tugay, katıldığı bir canlı yayında, “Daha önce de Karşıyaka Stadı için çağrıda bulunmuştum. Stat inşaatı için Karşıyaka’nın bütün imkanlarını kullanacağım. İzmir Büyükşehir Belediyesi destek olacak. Özellikle kulübün biraz daha etkin bir şekilde yanımızda yer almasını bekledim. Ama aylardır beklediğimiz gelişme sağlanmadı. Neticesinde resmi olarak ilgili kurumlara başvuru yaptık” dedi. Eski statla ilgili tahsis sürecinin dolduğunu hatırlatan Tugay, “Lütfen buradaki araziyi Karşıyaka Belediyesi’ne, dolayısıyla Karşıyaka halkına verin. Bunun için gerekirse taş taşırım” diye konuştu.



Yıllardır bekliyor



22 yıldan uzun süredir yeni stat tartışmalarının sürdüğü Karşıyaka’da Örnekköy ve Çiğli’deki araziler değerlendirildikten sonra Karşıyaka Spor Kulübü yönetiminin talebiyle 2012 yılında stadyumun kulübe tahsisli İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri’nin yerine yapılması gündeme geldi. Stadın Toplu Konut İdaresi tarafından Ocak 2014 ve Haziran 2017’de yapılan ihaleleri açılan davalar sonrası iptal oldu. Son olarak geçen aylarda Bölge İstinaf Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesi, 7 çevre sakininin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı stat arazisinin imar planıyla ilgili açtığı davada temyiz talebini reddetmişti. Statta yeni ihale tarihi bekleniyor. Karşıyaka’nın yılan hikayesine dönen stadıyla aynı tarihlerde ihalesi yapılan Göztepe Gürsel Aksel Stadı geçen sezon kapılarını açmıştı.