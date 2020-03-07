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    HaberlerEge Haberleri ‘Gereksiz yere panik olmayın’
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    07.03.2020 - 00:03 |

    ‘Gereksiz yere panik olmayın’

    İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu, birçok ülkeye hızla yayılarak 3 binden fazla kişinin ölümüne yol açan koronavirüsle ilgili olarak önemli bilgiler paylaştı.

    ‘Gereksiz yere panik olmayın’

    Hastalıkla mücadele kapsamında Çin’de şimdiye kadar 57 milyon kişinin karantina altına alındığını söyleyen Prof. Dr. Abacıoğlu, dünya genelinde koronavirüs tanısı konan 95 bin kişiden 53 bininin de tamamen iyileştirildiğini açıkladı, “Vatandaşlar, hijyen kurallarına uymalı, uyarıları dikkate almalı ve gereksiz yere paniğe kapılmamalı” dedi. Yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, halsizlik, bulantı ve eklem ağrısının hastalığın temel belirtiler olduğunu dile getiren Prof. Dr. Abacıoğlu, şu vurguları yaptı:

    ‘Korunma yolları’

    “Yapılan araştırmalara göre, bir saat içinde elimizi 25 kez gözümüze ve ağzımıza götürüyoruz. Bu nedenle el hijyeni çok önemli. Elimizi sık sık yıkamalı, temas ettiğimiz yuzeylerin temiz olduğundan emin olmalıyız. Sabunla, ortalama 20 saniye boyunca ellerimizi yıkamalıyız. Sabun ve suya erişim yoksa, alkollü el dezenfektanları kullanılabilir. Solunum yolu hastalığı belirtisi gösteren kişilerden uzak durmak da basit bir korunma yolu.”

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