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    HaberlerEge Haberleri Gerenkuyu’da yeşil atağı...
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    21.09.2020 - 00:02 |

    Gerenkuyu’da yeşil atağı...

    Bodrum Belediyesi, Yalıçiftlik Mahallesi Gerenkuyu sahilindeki çorak alanı ağaçlandırdı.

    Gerenkuyu’da yeşil atağı...

    Sahile 30 ağaç fidanı dikildi. Mavi bayraklı otel işletmelerinin de destek verdiği çevre etkinliğinde otel yetkilileri de kendi ağaç fidanlarını toprakla buluşturdu. Programa Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ve TURÇEV Mavi Bayrak Muğla İl Koordinatör yardımcısı Abdullah Tan da katıldı. Gerenkuyu sahiline; Benjamin, 3 Sakızdırık, 7 Harnup olmak üzere toplam 30 ağaç fidanı dikildi. Yeşillendirme çalışmalarının devam edeceği, önümüzdeki günlerde 8 Ilgın ağacının toprakla buluşacağı ifade edildi.

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