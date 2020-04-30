Geri dönüşüm hamlesi

Karşıyaka Belediyesi, belirli gruplardaki atıkları evlerden almaya devam ediyor. İlk olarak elektrikli ve elektronik atıklar için başlatılan ve yoğun başvuru alan uygulama, tekstil atıkları ile sürdürülüyor. Tekstil grubu için 5 Mayıs’a kadar hafta içi her gün gerçekleştirilecek uygulama, elektrikli ve elektronik atıklar için de haftada bir gün olarak devam ediyor. Başkan Cemil Tugay “Evinde belirttiğimiz gruplarda atığı olan tüm Karşıyakalıları kampanyamıza katılmaya çağırıyoruz” dedi.

Ayrı topluyor

Çiğli Belediyesi de, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların kullandığı maske ve eldiven atıklarını, çevreye zarar vermemesi için ayrı toplamaya başladı. İlçe sınırları içinde yer alan kamu kurumları, sağlık kuruluşları ile eczanelerin girişlerine atık maske ve eldiven kutuları yerleştirildi. Başkan Utku Gümrükçü, ayrı toplanan atıkların genelgeye uygun olarak bertaraf edileceğini söyledi, “Tüm hemşerilerimizle birlikte bu süreci en iyi şekilde geride bırakmak için çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.