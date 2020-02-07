07.02.2020 - 07:00 |
Geri dönüşüm için bilgilendirme mesaisi
Atık oluşumunun engellenmesi, atıkların minimize edilmesi, geri kazanımının sağlanması ve kaynakların daha verimli kullanılmasını amaçlayan Aliağa Belediyesi, kent genelinde sıfır atık hedefi ile çalışmalarını sürdürüyor.
Atık oluşumunun engellenmesi, atıkların minimize edilmesi, geri kazanımının sağlanması ve kaynakların daha verimli kullanılmasını amaçlayan Aliağa Belediyesi, kent genelinde sıfır atık hedefi ile çalışmalarını sürdürüyor. Sıfır atık kavramının faydalarına dikkat çeken broşürlerinin dağıtımını gerçekleştiren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, vatandaşa, atıkların verdiği zararın en aza indirilmesi konusunda bilgilendirmeler yaptı.
Trump zaferini böyle ilan ettiABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.