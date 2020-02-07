Geri dönüşüm için bilgilendirme mesaisi

Atık oluşumunun engellenmesi, atıkların minimize edilmesi, geri kazanımının sağlanması ve kaynakların daha verimli kullanılmasını amaçlayan Aliağa Belediyesi, kent genelinde sıfır atık hedefi ile çalışmalarını sürdürüyor. Sıfır atık kavramının faydalarına dikkat çeken broşürlerinin dağıtımını gerçekleştiren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, vatandaşa, atıkların verdiği zararın en aza indirilmesi konusunda bilgilendirmeler yaptı.