Geri Dönüşüm Parkı geliyor

İçecek kasalarından otomobil lastiklerine, pet şişelerden varillere kadar birbirinden farklı geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanılmasıyla tasarlanan park, büyük beğeni topladı. Başkan Ömer Günel, “Çocuklarımızın geleceğini güvence altına almak ve daha sağlıklı çevresel koşullarda yaşamalarını sağlamak amacıyla tasarladığımız parkımızı tamamladık. Geri dönüşümün önemini eğlenceli bir yolla anlatmayı hedeflediğimiz parkımızın, miniklerimizin çevre bilincini artıracağını ümit ediyorum” dedi.