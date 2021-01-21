Geri dönüşümde fark yarattılar

Mayıs 2020 ile Ocak 2021 arasında 20.7 ton cam atık, 116 ton kağıt atık, 27.3 ton metal atık, 50.7 ton plastik atık ve 74 kilogram atık pili toplayıp geri dönüşüme gönderdiklerini belirten Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, asıl hedeflerinin atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşümünü sağlamak olduğunu söyledi.



Eğitim projesi başlayacak



Ayrıştırarak geri dönüşümünün yerli enerji kaynağı anlamına geldiğini belirten Erdoğan, “Bu yıl içinde ilçede 1’inci Sınıf Atık Getirme Merkezi kuracağız. Elektronik atıkların da dahil olduğu farklı kategorideki pek çok atık yerinde ve ayrıştırılmış şekilde toplanacak ve geri dönüşüme kazandırılacak” dedi. Öte yandan atık konusuyla ilgili anaokulları ve ilkokullardan başlayan bir eğitim planladıklarını sözlerine ekleyen Erdoğan, “Çocuklar anne ve babalarını bilinçlendirecek” diye konuştu.



Dev tasarruf



Çiğli Belediyesi de, 2020 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında; bin 525 ton kağıt, 2 bin 664 ton cam, bin 145 ton plastik ve 382 ton metal atık topladı. Bu çalışmalar sonucunda, 25 bin 925 adet ağaç kesilmekten kurtarıldı. 12.720.417 Kwh enerji tasarrufu, 3.664 kg hammadde tasarrufu ve 18.664 varil petrol tasarrufu sağlandı. Belediyenin katı atık depolama kapasitesinde 10.959 m3’lük bir kullanım alanı yaratıldı. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandık. Yeni yılda da çalışmalarımıza bu bilinçle devam ederek doğamızı zararlı atıklardan koruyacağız” dedi.