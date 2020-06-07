07.06.2020 - 00:01 |
Geri dönüşüme dikkat çektiler
Merkezefendi Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne yönelik bir etkinlik düzenledi.
Servergazi Mahallesi’ndeki Geri Dönüşüm Parkı’ndaki etkinlikte, pil, bitkisel yağ, elektrikli eşya, cam, metal, plastik ve kâğıt atık bölümleri bulunan ‘Mobil Atık Getirme Noktası’ ve ‘Zirai Atık Toplama Kutusu’ tanıtıldı. Tanıtılan makinelerin hem geri dönüşüm ve ekonomiye hem de çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlayacağını belirten Başkan Yardımcısı Necdet Yılmaz, “Bizler, aldığımız mirası gençlerimize ve yeni nesillere olduğundan daha güzel bir şekilde bırakabilmeliyiz. Merkezefendi Belediyesi olarak bu yılki stratejik eylem planlarımızın içerisinde de sıfır atık ve geri dönüşümle ilgili önemli projelerimiz var” dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördükCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüyle başlayan protestoların ardından "terör örgütü" olarak tanımayı planladığını belirttiği Antifa ile ilgili "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek yüzünü gördük." ifadelerini kullandı.