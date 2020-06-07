Geri dönüşüme dikkat çektiler

Servergazi Mahallesi’ndeki Geri Dönüşüm Parkı’ndaki etkinlikte, pil, bitkisel yağ, elektrikli eşya, cam, metal, plastik ve kâğıt atık bölümleri bulunan ‘Mobil Atık Getirme Noktası’ ve ‘Zirai Atık Toplama Kutusu’ tanıtıldı. Tanıtılan makinelerin hem geri dönüşüm ve ekonomiye hem de çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlayacağını belirten Başkan Yardımcısı Necdet Yılmaz, “Bizler, aldığımız mirası gençlerimize ve yeni nesillere olduğundan daha güzel bir şekilde bırakabilmeliyiz. Merkezefendi Belediyesi olarak bu yılki stratejik eylem planlarımızın içerisinde de sıfır atık ve geri dönüşümle ilgili önemli projelerimiz var” dedi.